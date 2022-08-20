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Прокуратура назвала сумму хищений в деле бывшего главного нарколога

Прокуратура: бывшего главного нарколога Минздрава обвиняют в хищении 20 млн руб.
Евгения Брюна и его коллегу Владимира Якушева задержали накануне, обоих отправили под домашний арест. По делу о мошенничестве им грозит до десяти лет тюрьмы
Евгений Брюн
Евгений Брюн (Фото: пресс-служба Кузьминского суда)

Бывший главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, которого 19 августа задержали в Москве, вместе с соучастником похитил не менее 20 млн руб., говорится в сообщении прокуратуры столицы в Telegram.

Брюна задержали вместе с Владимиром Якушевым, вице-президентом Ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги. Обоих отправили под домашний арест до 3 октября.

Ведомство сообщило, что один из фигурантов дела (на кадрах, опубликованных прокуратурой, видно, что это Якушев) подписал досудебное соглашение и признал вину. Ранее ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию сообщал, что Брюн отказался признавать себя виновным.

«Ему и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, денежных средств департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ. — РБК) в сумме не менее 20 млн руб. путем поставок для ГБУЗ «Московский НПЦ (научно-практический центр. — РБК) наркологии ДЗМ» медицинских изделий по значительно завышенным ценам», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщал близкий к МВД источник РБК, речь идет об аппаратах для выявления алкоголя и наркотиков. Следствие считает, что в схеме хищения участвовали компании, аффилированные с женой Якушева.

Брюну и Якушеву грозит до 10 лет лишения свободы.

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Брюн являлся главным внештатным наркологом Минздрава с 2009 года. Врача сняли с этой должности, как только появилась информация о его задержании. Информация о Брюне на сайте Минздрава была удалена, ведомство пообещало, что будет оказывать содействие следствию.

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Теги
Лилия Пашкова
Евгений Брюн мошенничество хищение прокуратура
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