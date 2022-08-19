Минздрав уволил Брюна с должности главного нарколога России

О задержании Брюна стало известно ранее в пятницу. Сейчас на сайте Минздрава данных о его должности нет, еще восемь дней назад он числился в списке внештатных советников

Евгений Брюн (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Минздрав после появления новости о задержании главного внештатного нарколога Евгения Брюна сообщил, что «должность главного внештатного специалиста министерства была исключена из номенклатуры». Брюн занимал эту должность с 2009 года. 19 августа его задержали по подозрению в организации мошеннической схемы закупки тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам.

«Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки», — приводит сообщение министерства «Интерфакс».

В министерстве пообещали сотрудничать со следствием.

На сайте Минздрава есть страница с перечислением всех главных внештатных специалистов. На момент публикации имени Брюна там не оказалось. На странице говорится, что она была в последний раз обновлена 19 августа 2022 года в 17:47. В сохранившейся в Wayback Machine копии страницы от 11 августа Брюн в перечне есть.

Как ранее сообщил источник РБК, близкий к МВД, 71-летнего Брюна и вице-президента Ассоциации наркологов Владимира Якушева подозревают в мошенничестве с закупками диагностических аппаратов, которые используются, чтобы выявить наличие наркотиков или алкоголя. Брюн и Якушев, полагает следствие, закупали их по завышенным ценами и задействовали для этого компании, связанные с супругой последнего.