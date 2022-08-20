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Следствие потребовало отправить нарколога Брюна под домашний арест

Брюна задержали накануне по обвинению в мошенничестве, после чего Минздрав уволил его с должности главного внештатного нарколога. Вину он не признает. 20 августа суд должен выбрать для Брюна меру пресечения
Евгений Брюн
Евгений Брюн (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Следствие попросило суд отправить под домашний арест до 3 октября бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подозреваемого в мошенничестве, сообщили РБК в Кузьминском суде Москвы.

Там добавили, что врача обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказание — до десяти лет лишения свободы).

О задержании Брюна стало известно накануне. Источник РБК сообщил, что нарколога подозревают в создании мошеннической схемы закупки тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. По данным собеседника, в схеме участвовали компании, связанные с женой вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева, последнего тоже подозревают в мошенничестве.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что за день до этого в Московский научно-практический центр наркологии, который возглавляет Брюн, приходили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

После публикации этих сообщений в Минздраве заявили, что Брюна сняли с должности главного внештатного нарколога ведомства, в министерстве пообещали содействовать следствию.

Минздрав уволил Брюна с должности главного нарколога России
Политика
Евгений Брюн

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) позднее сообщили, что Брюн не признает вину. По данным наблюдателей, 71-летний специалист находился в одной камере с подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений, претензий к условиям содержания не имеет и на здоровье не жалуется. В комиссии добавили, что суд изберет ему меру пресечения 20 августа.

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Брюн — доктор медицинских наук, заслуженный врач России. Он занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава с 2009 года.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Анастасия Серова Анастасия Серова
Евгений Брюн домашний арест Кузьминский суд
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