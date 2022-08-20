Следствие потребовало отправить нарколога Брюна под домашний арест
Следствие попросило суд отправить под домашний арест до 3 октября бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подозреваемого в мошенничестве, сообщили РБК в Кузьминском суде Москвы.
Там добавили, что врача обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказание — до десяти лет лишения свободы).
О задержании Брюна стало известно накануне. Источник РБК сообщил, что нарколога подозревают в создании мошеннической схемы закупки тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. По данным собеседника, в схеме участвовали компании, связанные с женой вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева, последнего тоже подозревают в мошенничестве.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что за день до этого в Московский научно-практический центр наркологии, который возглавляет Брюн, приходили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД.
После публикации этих сообщений в Минздраве заявили, что Брюна сняли с должности главного внештатного нарколога ведомства, в министерстве пообещали содействовать следствию.
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) позднее сообщили, что Брюн не признает вину. По данным наблюдателей, 71-летний специалист находился в одной камере с подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений, претензий к условиям содержания не имеет и на здоровье не жалуется. В комиссии добавили, что суд изберет ему меру пресечения 20 августа.
Брюн — доктор медицинских наук, заслуженный врач России. Он занимал должность главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава с 2009 года.