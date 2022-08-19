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В Москве задержали главного нарколога России Евгения Брюна

Евгений Брюн
Евгений Брюн (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн задержан, сообщил источник РБК, близкий к МВД. Ранее о его задержании сообщал канал 112.

Источник, близкий к МВД, рассказал РБК, что Брюна и Якушева (вице-президент ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги) подозревают в мошенничестве, связанном с организацией закупок медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя по завышенным ценам. По версии следствия, в схеме участвовали компании, аффилированные с женой Якушева.

Евгений Брюн — доктор медицинских наук, в 1980-х годах он работал в Московском НИИ психиатрии Минздрава РСФСР. Брюн был организатором первых в СССР служб для анонимного лечения наркоманов. С 1998 по 2017 год он был директором Московского научно-практического центра наркологии. С 2017 года он занимает должность президента учреждения. Главным внештатным наркологом Минздрава он является с 2009 года.

Материал дополняется.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Евгений Брюн нарколог мошенничество
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