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Пандемия коронавируса ,  
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CDC опроверг появление «американского» штамма коронавируса в США

Пока нет доказательств тому, что в США появился свой штамм коронавируса, чье распространение привело к резкому скачку заболеваемости. Об этом заявил представитель Центра по контролю заболеваний в США (CDC) Джейсон Макдональд, передает газета The New York Times.

По его словам, месяцы или даже недели могут уйти на то, чтобы выяснить, действительно ли всплеск заболеваемости COVID-19 в США аналогичен случаю Великобритании, то есть спровоцирован каким-то определенным типом коронавируса.

В США допустили появление «американского» штамма коронавируса
Общество
Фото:Bing Guan / Reuters

Сейчас имеющиеся данные, как отметил Макдональд, не позволяют сделать подобные выводы. Он указал, что центру известно о распространении в США «британского» варианта SARS-CoV-2. На него приходится незначительная доля заболевших.

Ранее американские СМИ сообщили, что о возможном появлении «американского» штамма коронавируса говорится в отчете рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19. Эксперты пришли к этому, основываясь на всплеске новых случаев заражения коронавирусом в США этой осенью и зимой, который почти в два раза превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек.

В США допустили появление «американского» штамма коронавируса
Общество
Фото:Bing Guan / Reuters

«Такое ускорение говорит о том, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к «британскому» варианту, который уже распространяется у нас», — отмечается в документе.

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По оценке экспертов из рабочей группы, новый «американский» штамм «может быть на 50% заразнее».

По данным Университета Джонса Хопкинса, США удерживают первое место по числу заболевших COVID-19 среди всех стран мира. Число зараженных в Штатах приблизилось к 22 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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США коронавирус новый штамм коронавируса
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