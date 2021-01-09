CDC опроверг появление «американского» штамма коронавируса в США

Пока нет доказательств тому, что в США появился свой штамм коронавируса, чье распространение привело к резкому скачку заболеваемости. Об этом заявил представитель Центра по контролю заболеваний в США (CDC) Джейсон Макдональд, передает газета The New York Times.

По его словам, месяцы или даже недели могут уйти на то, чтобы выяснить, действительно ли всплеск заболеваемости COVID-19 в США аналогичен случаю Великобритании, то есть спровоцирован каким-то определенным типом коронавируса.

Сейчас имеющиеся данные, как отметил Макдональд, не позволяют сделать подобные выводы. Он указал, что центру известно о распространении в США «британского» варианта SARS-CoV-2. На него приходится незначительная доля заболевших.

Ранее американские СМИ сообщили, что о возможном появлении «американского» штамма коронавируса говорится в отчете рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19. Эксперты пришли к этому, основываясь на всплеске новых случаев заражения коронавирусом в США этой осенью и зимой, который почти в два раза превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек.