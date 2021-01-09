В США допустили появление «американского» штамма коронавируса

В США мог появиться собственный, более заразный вариант коронавируса. Об этом говорится в отчете рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, сообщили телеканалы NBC News и CNN.

Всплеск новых случаев заражения коронавирусом этой осенью и зимой почти в два раза превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, отметили эксперты.

«Такое ускорение говорит о том, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к «британскому» варианту, который уже распространяется у нас и может быть на 50% заразнее», — говорится в докладе.

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