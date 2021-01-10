В Японии выявили завезенную из Бразилии новую мутацию коронавируса

Ученые пока не знают, является ли новый штамм более заразным или опасным для здоровья. При этом медики видят в нем сходство с вариантами коронавируса, выявленными в Великобритании и ЮАР

Аэропорт Ханэда (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

В Японии обнаружен новый вариант коронавируса, который завезли из Бразилии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на власти страны.

Мутировавший COVID-19 завезли в Японию четыре человека. Их выявили в токийском аэропорту Ханэда 2 января, зараженные прилетели из Бразилии. В Национальном институте инфекционных заболеваний заявили, что пока что нет доказательств большей заразности нового штамма вируса. Кроме того, ученым пока неизвестно, вызывает ли этот тип инфекции более тяжелую форму заболевания.

При этом глава института Такадзи Вакита сообщил, что мутация, привезенная из Бразилии, имеет сходство с более заразными штаммами коронавируса, которые распространяются в Великобритании и Бразилии.