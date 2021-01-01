Пандемия коронавируса , 24 ноя, 11:21
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Голикова назвала сроки начала массовой вакцинации от COVID
Добровольная массовая вакцинация в России от коронавирусной инфекции планируется с 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, передает «РИА Новости».
«Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года <...> вакцинация носит добровольный характер», — отметила она.
По ее словам, 18 ноября Минздрав России выдал разрешение на пострегистрационные клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». Также вакцину начали вводить в гражданский оборот.
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