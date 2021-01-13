Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире фразой «не удается задушить»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 73,53 (-0,74) Инвестиции, 13:35
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 89,78 (-0,54) Инвестиции, 13:35
Стал известен сюжет сериала Amazon по «Властелину колец» Стиль, 16:37 Segezha Group ввела в эксплуатацию новую систему управления предприятием​ Пресс-релиз, 16:35 Как Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян. Видео Общество, 16:31 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 16:25 Япония исключила последнюю возможность для иностранцев попасть в страну Общество, 16:25 Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год Инвестиции, 16:23 В Шереметьево сел Airbus со сработавшим датчиком неисправности Общество, 16:22 Акции DPW взлетели на 16% после решения кредитовать под залог криптовалют Крипто, 16:19 Реформа процедуры банкротства юридических лиц: статус и ожидания Pro, 16:13 Эпоха гибких офисов: что будет дальше? Недвижимость, 16:11 Роспотребнадзор назвал причину отравления более 60 детей в Буйнакске Общество, 16:11 Полиция объяснила визит в шаурмичную Stalin Doner в Москве Общество, 16:09 Менеджер Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором неинтересным для бойца Спорт, 16:08 Porsche назвал российские цены на юбилейный Boxster 25 Авто, 16:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире фразой «не удается задушить»

В России снижается темп распространения заболевания, но это не должно успокаивать, считает президент. Он указал на рост инфицирования в других странах и заявил об опасности появления новых штаммов коронавируса
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Миру пока не удается победить коронавирусную инфекцию, заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Мы видим, что пока в мире не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить негативные последствия, с нею связанные», — сказал он.

Президент отметил, что прежде всего его интересует ситуация в России. «Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — подчеркнул он.

Video

В качестве примера президент привел ситуацию в Великобритании, где выявили новый, более заразный штамм вируса SARS-CoV-2. Принятые из-за этого меры по ограничению авиасообщения с Соединенным Королевством он назвал временными. «Нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции», — указал Путин.

Специалисты считают, что российская вакцина окажется эффективной и в условиях появления новых вариантов вируса, отметил президент. «Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов», — заявил он. В ряде стран зарегистрировали всплеск новых случаев заболевания, и пока не ясно, связано ли это с новыми штаммами или с тем, что люди были менее осторожны во время новогодних праздников, отметил Путин.

Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

12 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась. По ее словам, с начала месяца число случаев госпитализации больных сократилось на 16%, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране снизился с 19,9 до 15,6 случая на 100 тыс. населения в сутки. При этом в регионах ситуация неравномерна: 22 из них находятся в стадии снижения числа заражений, а 61 — в стадии стабилизации.

Первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса был обнаружен в России в конце прошлого года. Новый вариант инфекции обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства. Тогда Попова заверила, что зарегистрированные в стране вакцины способны защитить от этого вида SARS-CoV-2.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 22,8 тыс. новых заразившихся COVID-19, общее число заболевших превысило 3,47 млн человек. Умерли более 63,3 тыс. человек (плюс 566 за сутки).

Автор
Наталия Анисимова
Владимир Путин коронавирус
Материалы по теме
Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире
Общество
Попова не увидела снижения охвата россиян тестами на COVID в праздники
Общество
Володин сообщил о попавшем в реанимацию с коронавирусом депутате Госдумы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter