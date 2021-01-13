Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире фразой «не удается задушить»

В России снижается темп распространения заболевания, но это не должно успокаивать, считает президент. Он указал на рост инфицирования в других странах и заявил об опасности появления новых штаммов коронавируса

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Миру пока не удается победить коронавирусную инфекцию, заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин. Трансляцию вел канал «Россия 24».

«Мы видим, что пока в мире не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить негативные последствия, с нею связанные», — сказал он.

Президент отметил, что прежде всего его интересует ситуация в России. «Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — подчеркнул он.

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В качестве примера президент привел ситуацию в Великобритании, где выявили новый, более заразный штамм вируса SARS-CoV-2. Принятые из-за этого меры по ограничению авиасообщения с Соединенным Королевством он назвал временными. «Нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции», — указал Путин.