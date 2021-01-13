Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире фразой «не удается задушить»
Миру пока не удается победить коронавирусную инфекцию, заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин. Трансляцию вел канал «Россия 24».
«Мы видим, что пока в мире не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить негативные последствия, с нею связанные», — сказал он.
Президент отметил, что прежде всего его интересует ситуация в России. «Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — подчеркнул он.
В качестве примера президент привел ситуацию в Великобритании, где выявили новый, более заразный штамм вируса SARS-CoV-2. Принятые из-за этого меры по ограничению авиасообщения с Соединенным Королевством он назвал временными. «Нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции», — указал Путин.