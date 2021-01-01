Мурашко сообщил сроки начала вакцинации россиян от коронавируса

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Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется в январе–феврале. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью «РИА Новости».

«То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе–феврале», — сказал Мурашко. Министр добавил, что группы риска, куда входят медработники, педагоги, сотрудники служб жизнеобеспечения, будут привиты в декабре, чтобы обеспечить устойчивость и бесперебойность работы всех служб.

При этом Мурашко сообщил, что власти делают все, для того чтобы пандемия в стране завершилась в 2021 году. Ранее глава Минздрава объявил о начале массового производства вакцины «Спутник V». По его словам, производители уже отработали необходимые технологические регламенты.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в стране в конце 2020 года. Президент отметил, что главным препятствием для начала вакцинации является наращивание массового производства: есть проблемы, связанные с отсутствием определенного объема оборудования.