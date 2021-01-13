Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

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Российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что доказывает опыт ее использования. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Вакцина российская, это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает, она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире», — сказал он.

По словам российского лидера, все остальные препараты «подобного рода» не способны продемонстрировать такие же уровни защиты и безопасности.

Путин указал, что, по мнению отечественных специалистов, российская вакцина должна работать и в условиях множественности штаммов коронавируса. Президент добавил, что это тем не менее необходимо проверить. «Нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов. <...> Все равно нужны глубокие исследования», — сказал глава государства. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову проследить за проведением таких исследований.