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Forbes пригрозил компаниям за прием на работу «сказочников» Трампа

Журнал Forbes будет считать ложью заявления тех компаний, которые возьмут на работу любого из «сказочников» Трампа, заявил его главный редактор Рэндалл Лейн. Особое внимание издание уделит судьбе пресс-секретарей Белого дома
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Журнал Forbes будет считать ложью данные тех компаний, которые наймут сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в своей статье заявил главный редактор издания Рэндалл Лейн.

По его словам, «расплата за правду» начнется с пресс-секретарей Белого дома — людей, которым «народ платит за информирование». Все те из них, кто работал при Трампе, — Шон Спайсер, поддержавшая его экс-советница президента Келлиэнн Конуэй, Сара Хакаби Сандерс, Стефани Гришем и Кейли Макинани — лгали в его защиту, заявил Лейн.

Однако если в прошлом некоторые секретари Белого дома покинули пост с незапятнанной репутацией и «заработали миллионы, применив свои навыки и доверие в деловой Америке», теперь такого допустить нельзя, продолжил главред Forbes.

«Лжецы Трампа не заслуживают такого же «золотого парашюта». Пусть деловой мир знает: наймите любого из «сказочников» Трампа, и Forbes будет считать все, о чем говорит ваша компания, ложью», — заявил Лейн. «Хотите добиться, чтобы крупнейший в мире бренд среди деловых СМИ обратился к вам как к потенциальному источнику дезинформации? Тогда нанимайте», — заключил главный редактор американского Forbes.

Объявят ли Трампу импичмент. Что важно знать
Политика
Фото:Jae C. Hong / AP

Трамп проиграл демократу Джо Байдену на выборах президента, которые прошли в США в ноябре. Действующий президент набрал 232 голоса выборщиков при нужных 270, а его соперник получил 270.

Эти итоги должен был утвердить конгресс США, однако 6 января сторонники Трампа сорвали заседание в Капитолии. Они прорвали полицейское оцепление и штурмовали здание. Вытеснить их из Капитолия удалось лишь через несколько часов. В ходе столкновений силовиков и протестующих погибли пять человек.

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Штурм Капитолия вызвал резкую критику в политических кругах США. Байден назвал случившееся мятежом и обвинил Трампа в подстрекательстве к беспорядкам, а в конгрессе США выступили за импичмент Трампа. Для отстранения президента там предложили два пути. Первый — применение 25-й поправки к Конституции США. Она предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если он и большая часть президентской администрации объявят о недееспособности действующего главы государства. Второй путь — это применение третьего раздела 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает лицу, участвовавшему «в восстании или мятеже», занимать какой-либо пост в США.

13 января вице-президент Майк Пенс отказался от предложения конгресса применить 25-ю поправку. По его словам, эта поправка не является средством наказания и узурпации, а ее использование подобным образом «создало бы ужасный прецедент». Теперь конгресс пойдет по второму пути и будет голосовать за резолюцию, предусматривающую импичмент из-за «подстрекательства к мятежу». По данным Politico, большинство членов палаты представителей США поддержали документ.

Сам Трамп также осудил насилие во время беспорядков в США и 6 января записал видеообращение к своим сторонникам, в котором попросил их «отправиться домой с миром». Он отверг обвинения в том, что своими заявлениями о незаконности выборов спровоцировал нападение своих сторонников на конгресс, и назвал попытку сместить его с должности «продолжением охоты на ведьм».

Автор
Виктория Полякова
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