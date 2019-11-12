СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве

СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве

По данным издания Al-Qabas, Мария Лазарева находится на территории российской дипмиссии в Кувейте. Накануне суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы за хищения госсредств

Мария Лазарева (Фото: marshalazareva.com)

Гражданка России Мария Лазарева, признанная виновной в отмывании государственных средств, выделенных Портовому фонду Кувейта, пришла в посольство России в Кувейте до объявления ей приговора. Об этом сообщает Al-Qabas со ссылкой на источники.

По данным издания, россиянка осталась в посольстве после приговора, назначенного ей в понедельник, 11 ноября. Здание дипмиссии считается территорией другого суверенного государства.

«У меня нет комментариев. Я думаю, что надо подождать официальных заявлений. Я могу сказать, что она сейчас в безопасности», — ответил член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров на вопрос РБК, обращалась ли осужденная в Кувейте россиянка в посольство. РБК также обратился за комментарием к официальному представителю МИД России.

Президент Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов заявил РБК, что Мария Лазарева находится «в безопасном месте». Он также напомнил о соглашении России и Кувейта о взаимной защите капиталовложений от 1994 года. Согласно документу Лазарева рассматривается как инвестор и участник большого инвестпроекта, который приносит пользу Кувейту.