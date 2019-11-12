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СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве
По данным издания Al-Qabas, Мария Лазарева находится на территории российской дипмиссии в Кувейте. Накануне суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы за хищения госсредств
Мария Лазарева (Фото: marshalazareva.com)

Гражданка России Мария Лазарева, признанная виновной в отмывании государственных средств, выделенных Портовому фонду Кувейта, пришла в посольство России в Кувейте до объявления ей приговора. Об этом сообщает Al-Qabas со ссылкой на источники.

По данным издания, россиянка осталась в посольстве после приговора, назначенного ей в понедельник, 11 ноября. Здание дипмиссии считается территорией другого суверенного государства.

«У меня нет комментариев. Я думаю, что надо подождать официальных заявлений. Я могу сказать, что она сейчас в безопасности», — ответил член Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров на вопрос РБК, обращалась ли осужденная в Кувейте россиянка в посольство. РБК также обратился за комментарием к официальному представителю МИД России.

Президент Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Платонов заявил РБК, что Мария Лазарева находится «в безопасном месте». Он также напомнил о соглашении России и Кувейта о взаимной защите капиталовложений от 1994 года. Согласно документу Лазарева рассматривается как инвестор и участник большого инвестпроекта, который приносит пользу Кувейту.

«Мы встречались с коллегами из Торговой палаты Кувейта. Они говорят, что не имеют права вмешиваться в судебное решение — это бесспорно, никто не имеет права вмешиваться. Но у нас есть договор 1994 года о защите инвестиций, а Мария рассматривается как участник большого инвестпроекта, который приносит пользу Кувейту, — это было общепризнано», — сказал Платонов.

Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте

Накануне уголовный суд Кувейта приговорил исполнительного директора компании KGL Investment (KGLI) Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и к штрафу в $2,4 млн по обвинению в растрате государственных средств, выделенных для Портового управления Кувейта.

В мае прошлого года суд в Кувейте вынес россиянке Лазаревой приговор в виде десяти лет тюремного заключения и штрафу в замере $72,8 млн по обвинению в хищении $36 млн. По данным следствия, совместно с двумя сотрудниками управления «на основании соглашения и содействия» она занимались хищением бюджетных средств. Суд Кувейта 5 мая 2019 года отменил приговор и разрешил освободить Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (около $65,7 млн), позднее сумму залога снизили до $3,29 млн.

Авторы: Кристина Астафурова, Александра Юшкявичюте
Теги: Кувейт, суд, новости РБК
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Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
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