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Лавров попросил власти Кувейта соблюдать права осужденной россиянки

Глава МИДа Сергей Ларвов попросил власти Кувейта обеспечить права осужденной в 'этой стране россиянки Марии Лазаревой. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Сабахом Халедом ас-Сабахом, сообщается на сайте российского дипведомства.

«Мы выразили надежду, что в рамках рассмотрения ее дела по законодательству государства Кувейт будут обеспечены все ее законные права, в том числе те, которые вытекают из международных конвенций, участником которых является Кувейт», — сказал он.

По мнению Лаврова, его просьба была услышана.​ Ранее российский МИД доложил президенту Владимиру Путину о деле Лазаревой.

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Лазарева является исполнительным директором инвестиционной компании Kuwait and Gulf Link Transport Company (KGL), которая поставляет продовольствие американским военным в Кувейте.

Против нее возбудили два уголовных дела. По первому из них россиянку обвинили в хищении государственных средств, выделенных на разработку стратегии развития транспортно-логистического хаба в стране. В 2018 году ее приговорили к десяти годам тюрьмы. По второму делу Лазареву обвинили в содействии хищению средств из госфонда Кувейта по развитию портовой инфраструктуры. В начале февраля власти ОАЭ одобрили разморозку $496 млн фонда, чтобы вернуть деньги инвесторам.

Теги: Сергей Лавров, Кувейт, россиянка
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