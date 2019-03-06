Лавров попросил власти Кувейта соблюдать права осужденной россиянки

Глава МИДа Сергей Ларвов попросил власти Кувейта обеспечить права осужденной в 'этой стране россиянки Марии Лазаревой. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Сабахом Халедом ас-Сабахом, сообщается на сайте российского дипведомства.

«Мы выразили надежду, что в рамках рассмотрения ее дела по законодательству государства Кувейт будут обеспечены все ее законные права, в том числе те, которые вытекают из международных конвенций, участником которых является Кувейт», — сказал он.

По мнению Лаврова, его просьба была услышана.​ Ранее российский МИД доложил президенту Владимиру Путину о деле Лазаревой.

Лазарева является исполнительным директором инвестиционной компании Kuwait and Gulf Link Transport Company (KGL), которая поставляет продовольствие американским военным в Кувейте.