Лавров попросил власти Кувейта соблюдать права осужденной россиянки

Глава МИДа Сергей Ларвов попросил власти Кувейта обеспечить права осужденной в 'этой стране россиянки Марии Лазаревой. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Сабахом Халедом ас-Сабахом, сообщается на сайте российского дипведомства.
«Мы выразили надежду, что в рамках рассмотрения ее дела по законодательству государства Кувейт будут обеспечены все ее законные права, в том числе те, которые вытекают из международных конвенций, участником которых является Кувейт», — сказал он.
По мнению Лаврова, его просьба была услышана. Ранее российский МИД доложил президенту Владимиру Путину о деле Лазаревой.
Лазарева является исполнительным директором инвестиционной компании Kuwait and Gulf Link Transport Company (KGL), которая поставляет продовольствие американским военным в Кувейте.