 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава Дагестана заявил о готовности помочь Чечне после взрыва на заправке

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС
Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Дагестан готов оказать помощь Чечне в связи с взрывом на АЗС в Грозном, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.

«Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу», — сообщил он.

Взрыв на заправке в центре Грозного случился днем 12 октября. В МЧС рассказали, что произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Цистерна отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома.

Жертвами инцидента стали четыре человека, в том числе двое детей. Пятеро пострадали. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.

Глава Дагестана заявил о готовности поддержать Керимова в трудную минуту
Политика

В Дагестане в конце сентября тоже произошел взрыв на АЗС. Она была расположена при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. При взрыве погибли 13 человек, еще 23 пострадали.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Чечня Дагестан Сергей Меликов Рамзан Кадыров Сулейман Керимов
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
ТАСС назвал предварительную причину взрыва на заправке в Грозном
Общество
СК возбудил уголовное дело после взрыва в Грозном
Общество
Появились первые кадры с места взрыва в Грозном
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Боррель заявил, что запрет БАПОР будет иметь катастрофические последствияПолитика, 20:34
Хопкинс назвал фаворита в поединке Бивола и Бетербиева за титулСпорт, 20:31
Минобороны предложило отменить положение о кадровом резервеПолитика, 20:03
Алаудинов рассказал, как российские бойцы два месяца прожили в тылу ВСУПолитика, 19:59
Глава Дагестана заявил о готовности помочь Чечне после взрыва на заправкеОбщество, 19:42
Финнам и шведам раздадут инструкции на случай войныПолитика, 19:42
Умер актер и режиссер Владимир СветашовОбщество, 19:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Блогера Литвина задержали после нападения на болельщика медиаклуба БастыСпорт, 19:24
Украинцам дали три дня на получение повестокПолитика, 19:23
Хинштейн объяснил, как будут работать спецоператоры персональных данныхОбщество, 19:11
ТАСС назвал предварительную причину взрыва на заправке в ГрозномОбщество, 18:56
Экс-чемпион UFC Адесанья поставил $10 тыс. на бой Бивол — БетербиевСпорт, 18:47
Пашинян рассказал о позициях России и Запада по «Перекрестку мира»Политика, 18:40
«Ленком» сообщил, что Збруев не выйдет на сцену в ближайшее времяОбщество, 18:36