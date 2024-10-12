Глава Дагестана заявил о готовности помочь Чечне после взрыва на заправке
Дагестан готов оказать помощь Чечне в связи с взрывом на АЗС в Грозном, написал в телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.
«Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу», — сообщил он.
Взрыв на заправке в центре Грозного случился днем 12 октября. В МЧС рассказали, что произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Цистерна отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома.
Жертвами инцидента стали четыре человека, в том числе двое детей. Пятеро пострадали. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.
В Дагестане в конце сентября тоже произошел взрыв на АЗС. Она была расположена при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. При взрыве погибли 13 человек, еще 23 пострадали.
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