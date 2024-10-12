Отлетевшая после взрыва цистерна в Грозном повредила жилой дом
В Грозном цистерна с взорвавшейся автозаправки отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома, кадры публикуют местные жители. Эту информацию со ссылкой на оперативные службы подтверждает ТАСС.
Взрыв прогремел на заправке на проспекте Мухаммада Али. Baza сообщает, что в результате есть погибшие, предварительно, это двое детей (5 и 6 лет) и двое взрослых.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов