Отлетевшая после взрыва цистерна в Грозном повредила жилой дом

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В Грозном цистерна с взорвавшейся автозаправки отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома, кадры публикуют местные жители. Эту информацию со ссылкой на оперативные службы подтверждает ТАСС.

Взрыв прогремел на заправке на проспекте Мухаммада Али. Baza сообщает, что в результате есть погибшие, предварительно, это двое детей (5 и 6 лет) и двое взрослых.