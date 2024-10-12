 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Отлетевшая после взрыва цистерна в Грозном повредила жилой дом

Отлетевшая после взрыва цистерна в Грозном повредила жилой дом
Video

В Грозном цистерна с взорвавшейся автозаправки отлетела на несколько сотен метров и повредила угол жилого дома, кадры публикуют местные жители. Эту информацию со ссылкой на оперативные службы подтверждает ТАСС.

Взрыв прогремел на заправке на проспекте Мухаммада Али. Baza сообщает, что в результате есть погибшие, предварительно, это двое детей (5 и 6 лет) и двое взрослых.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Грозный Чечня цистерна автозаправка взрыв
Материалы по теме
Появились первые кадры с места взрыва в Грозном
Общество
В центре Грозного прогремел взрыв на заправке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Путин исключил Шойгу и Винер из президентского совета по развитию спортаОбщество, 17:40
В стриптиз-клубах и спортзалах на Украине прошли мобилизационные рейдыПолитика, 17:22
СК возбудил уголовное дело после взрыва в ГрозномОбщество, 17:15
Кадыров заявил, что взял под личный контроль ситуацию с взрывом в ГрозномПолитика, 17:06
«Спартак» нанес «Ак Барсу» третье поражение подрядСпорт, 17:05
МЧС сообщило, что на заправке в Грозном взорвалась цистерна с газомОбщество, 16:45
Жертвами взрыва на заправке в Грозном стали четыре человекаОбщество, 16:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Отлетевшая после взрыва цистерна в Грозном повредила жилой домОбщество, 16:33
ТАСС узнал цель напавших на полицейских в ИнгушетииПолитика, 16:22
Сальдо заявил, что ВСУ применили дрон «Лютый» в воздушном налетеПолитика, 16:17
Трамп заявил о венесуэльских бандах, которые охотятся на американцевОбщество, 16:05
WP узнала о потере Киевом преимущества в использовании интернета StarlinkТехнологии и медиа, 16:02
Появились первые кадры с места взрыва в ГрозномОбщество, 15:57
Космонавт «Роскосмоса» вернется на Землю на Crew Dragon 14 октябряТехнологии и медиа, 15:55