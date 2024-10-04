В Дагестане закрыли АЗС после гибели 13 человек при взрыве на заправке

В Дагестане после взрыва на заправке в Новом Хушете закрыли автозаправочные станции, сообщает пресс-служба Минэнерго республики в телеграм-канале.

«Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете Карабудахкентского района», — объяснили в ведомстве.

Взрыв на АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета произошел вечером 27 сентября. В результате на заправке возник пожар, ее здание оказалось разрушено. При взрыве погибли 13 человек, еще 23 пострадали.

На следующий день в Дагестане задержали владельца заправки Марата Джанхуватова. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По словам главы региона Сергея Меликова, инцидент произошел не без влияния «человеческого фактора».