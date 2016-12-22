В Казахстане нашли фрагмент упавшей ракеты «Союз-ФГ»

В Карагандинской области Казахстана нашли фрагмент створки головного обтекателя ракеты «Союз-ФГ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

По его словам, фрагмент ракеты обнаружен в 40 км от города Жезказгана. Нурахметов добавил, что радиоактивная и химическая обстановка на месте падения в норме, жертв и пострадавших нет. По результатам обследования зоны возможного падения фрагментов «Союза» других частей обнаружено не было.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» стартовала с Байконура к МКС 11 октября. На 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени произошла авария на ракете, корабль потерял управление и упал, а экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга эвакуировался в аварийной капсуле.

По словам врачей, состояние экипажа нормальное, медикаментозное лечение не требуется. В настоящий момент Овчинина и Хейга привезли в Звездный городок в Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба). Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты с потерпевшего аварию корабля отправятся в космос весной.