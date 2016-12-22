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СКР заподозрил нарушение правил безопасности при крушении «Союза»
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СКР заподозрил нарушение правил безопасности при крушении «Союза»
Общество, 16:58
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СКР заподозрил нарушение правил безопасности при крушении «Союза»
Уголовное дело возбудил отдел Следственного комитета на комплексе «Байконур»
Фото: Пресс-служба ЦВО / РИА Новости

После аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» следователи завели уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Дело возбуждено следственным отделом СКР на комплексе Байконур. По версии следствия, на 122-й секунде, на стадии работы двигателей второй ступени ракеты-носителя по неизвестной причине произошла нештатная ситуация. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля «Союз МС-10» эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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В настоящее время следователи проводят осмотр стартового комплекса и ведут выемку документов на космодроме.

​«Следственным путем устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация», — говорится в сообщении СК.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что точные причины случившегося предстоит установить аварийной комиссии «Роскосмоса».

«Если в этой аварийной ситуации будут выявлены конкретные виновные, то, конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения. Это стандартная ситуация», — сказал Борисов.

Стартовавший 11 октября с Байконура «Союз МС-10» должен был доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. После аварии оба члена экипажа «Союза МС-10» остались живы, состояние их здоровья оценивается как «нормальное».
 

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Авторы: Павел Казарновский, Евгений Калюков.
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