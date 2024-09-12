Мужа Блиновской задержали в зоне военной операции
Мужа блогера Елены Блиновской Алексея задержали в зоне военной операции, сообщают «РИА Новости» и Mash.
Блиновский вместе с женой проходит по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в июне он был объявлен в розыск. Елена Блиновская находится под стражей, недавно началось рассмотрение ее дела в суде.
ТАСС пишет со ссылкой на правоохранительные органы, что Блиновского задержали как не являющегося к следователю. По данным Mash, мужа блогера вывели из воинской части в наручниках и увезли на допрос.
РБК обратился за комментарием к адвокату Блиновского.
Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве жене в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Как писал ТАСС, он полностью отрицает вину. В середине апреля мужчина заключил контракт о прохождении службы в армии и уехал в зону военной операции. Источник «РИА Новости» говорил, что после отъезда в зону боев Блиновской перестал являться к следователю.
Его супругу, блогера Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн руб. По версии следствия, блогер разделила свой бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и т.д.) на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Она предусматривает доход не более чем 150 млн руб. в год. Но, как отметило следствие, общая прибыль Блиновской сильно превысила этот лимит.
Федеральная налоговая служба сообщила, что задолженность блогера по налогам вместе со штрафами составила 1,4 млрд руб., а чистая задолженность по налогам — 918 млн руб. Часть этой суммы Блиновская погасила до суда. В июне она подала в арбитражный суд заявление о банкротстве.
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