«РИА Новости»: муж Блиновской не являлся к следователю после ухода в зону боев

«РИА Новости» сообщило, что муж Блиновской не является к следователю

Муж блогера Елены Блиновской Алексей за четыре месяца после ухода на военную операцию ни разу не явился к следователю, чтобы ознакомиться с материалами дела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Савеловский суд Москвы 14 августа начнет процесс по делу его жены — Блиновской, сообщили агентству в суде.

Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве жене в уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Как писал ТАСС, он полностью отрицает вину.

Муж Блиновской в середине апреля заключил контракт о прохождении службы в армии и отправке в зону военной операции. В конце июня его объявили в розыск.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. По версии обвинения, она не уплатила более 900 млн руб. налогов в бюджет. На имущество супругов стоимостью свыше 650,5 млн руб. наложен арест.

Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, однако после нарушений правил суд перевел ее в СИЗО. 1 августа 2024 года прокуратура утвердила обвинения в отношения блогера, а 6 августа уголовное дело против нее поступило в суд.