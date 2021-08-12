СМИ назвали приоритетную версию причины падения вертолета на Камчатке

Среди возможных версий падения Ми-8 в Курильское озеро называют техническую неисправность и ошибку экипажа

Фото: kamgov.ru

По предварительным данным, причиной падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке стала ошибка экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится, и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно. Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от метра до 10 м», — сказал он.

По его словам, предварительно, никаких сбоев в работе техники не фиксировалось.

Video

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что среди основных версий жесткой посадки вертолета рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования.