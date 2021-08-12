СМИ назвали приоритетную версию причины падения вертолета на Камчатке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Алексей Швед подписал контракт с баскетбольным ЦСКА Спорт, 10:40 Названы сроки начала продаж обновленного внедорожника Lada Niva Bronto Авто, 10:38 Премиум-класс вне мегаполиса: от офиса до гольф-клуба РБК и Сколково Парк, 10:32 Леонардо Ди Каприо выставил на продажу дом в тюдоровском стиле Недвижимость, 10:27 Шойгу заложил памятный камень в честь начала реконструкции БАМа Политика, 10:26 Измерьте уровень вашей финансовой грамотности. Тест РБК и Сбер, 10:18 Как в России крадут грузы на дорогах Pro, 10:14 В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле Крипто, 10:11 Почему 65% руководителей сомневаются в безопасности облачных технологий РБК и #CloudMTS, 10:09 Умер депутат Госдумы и многолетний мэр Красноярска Петр Пимашков Политика, 10:02 Дело за малыми: как уроженка Красноярска запускает спутники на орбиту Pro, 10:02 Двух выживших при падении Ми-8 на Камчатке доставили в реанимацию Общество, 10:01 Месси рассказал о первых эмоциях после срыва контракта с «Барселоной» Спорт, 09:52 Названы районы Москвы с минимальными ценами на новостройки Недвижимость, 09:51
Общество ,  

СМИ назвали приоритетную версию причины падения вертолета на Камчатке

Среди возможных версий падения Ми-8 в Курильское озеро называют техническую неисправность и ошибку экипажа
Фото: kamgov.ru
Фото: kamgov.ru

По предварительным данным, причиной падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке стала ошибка экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится, и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно. Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от метра до 10 м», — сказал он.

По его словам, предварительно, никаких сбоев в работе техники не фиксировалось.

Video

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что среди основных версий жесткой посадки вертолета рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования.

По словам информированного источника «Интерфакса», к крушению вертолета могла привести техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» 12 августа рухнул в Курильское озеро и затонул. На борту вертолета находились три члена экипажа и 13 туристов. К месту катастрофы на лодке подошли сотрудники Кроноцкого заповедника, удалось спасти восемь человек. Поиски остальных продолжаются.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Четверых выживших доставили в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском. По словам главврача больницы Андрея Кислякова, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Двух выживших при падении Ми-8 на Камчатке доставили в реанимацию
Общество
Фото:kamgov.ru

По данному факту следователи завели дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

В управлении МЧС по Камчатскому краю сообщили, что вертолет затонул на глубине более 100 м, в связи с чем водолазы не могут опуститься на дно Курильского озера из-за отсутствия необходимого оборудования.

Авторы
Михаил Юшков Михаил Юшков, Виктория Тютина Виктория Тютина
Материалы по теме
МЧС сообщило о трудностях с доступом к упавшему в озеро на Камчатке Ми-8
Общество
Пострадавших после крушения Ми-8 на Камчатке доставили в больницу. Видео
Общество
СК завел уголовное дело после крушения вертолета с туристами на Камчатке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter