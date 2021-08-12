МЧС сообщило о трудностях с доступом к упавшему в озеро на Камчатке Ми-8

Из-за отсутствия необходимого оборудования водолазы не могут опуститься на дно Курильского озера, куда упал потерпевший крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

«Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров», — пояснили в ведомстве.

В МЧС добавили, что дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края.

Крушение вертолета с туристами произошло утром 12 августа. По данным спасателей, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. По предварительной информации, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.