Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Как Москва борется со стихийными свалками РБК и ДПиООС, 07:45 МЧС сообщило о трудностях с доступом к упавшему в озеро на Камчатке Ми-8 Общество, 07:40 Власти предложили возвращать незаконно изъятые пенсионные накопления Финансы, 07:34 Эффект Абрамовича. Как «Челси» стал самым успешным клубом Англии Спорт, 07:30 Выезжай за рамки: харизматичный внедорожник для активных людей РБК и Volkswagen, 07:15 Аналитики впервые оценили роль экосистемы в будущей цене акций «Сбера» Pro, 07:15 В Центробанке увидели признаки перегрева на рынке недвижимости Экономика, 07:02 Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы Экономика, 06:53 Как сократить затраты на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры. Опыт компаний РБК и #CloudMTS, 06:21 В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в большей части России Общество, 06:20 Спецслужбы США спрогнозировали падение Кабула за 90 дней Политика, 06:10 Россияне рассказали, как за ними следят через гаджеты Технологии и медиа, 06:00 Почему новой «ГАЗели NN» не нужен пропуск в центр города РБК и ГАЗ, 05:17 Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России Общество, 05:12
Общество ,  
0 

МЧС сообщило о трудностях с доступом к упавшему в озеро на Камчатке Ми-8

Из-за отсутствия необходимого оборудования водолазы не могут опуститься на дно Курильского озера, куда упал потерпевший крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

«Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров», — пояснили в ведомстве.

Власти сообщили о девяти выживших после падения вертолета на Камчатке
Общество

В МЧС добавили, что дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края.

Крушение вертолета с туристами произошло утром 12 августа. По данным спасателей, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. По предварительной информации, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Как сообщили в правительстве региона, удалось спасти восемь человек. С места происшествия их доставили в больницу в Петропавловск-Камчатском. По данным ТАСС, в числе спасенных пассажиров — Николай Корженевский, ведущий новостей «Россия 24».

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Ранее и. о. министра здравоохранения края Марина Волкова сообщала, что выжили девять из 16 человек, находившихся на борту вертолета.

По факту по факту крушения вертолета Ми-8 СК возбудил уголовное дело
по ч. 3 ст. 263 УК «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Также проверку после крушения вертолета организовала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Камчатка Вертолет Ми-8 авиапроисшествия туристы
Материалы по теме
СК завел уголовное дело после крушения вертолета с туристами на Камчатке
Общество
В заповеднике на Камчатке разбился вертолет с туристами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter