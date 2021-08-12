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Двух выживших при падении Ми-8 на Камчатке доставили в реанимацию

Фото: kamgov.ru
Фото: kamgov.ru

Двух выживших после падения вертолета Ми-8 на Курильском озере в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом сообщается на сайте губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

По его словам, из восьми спасенных двум оказали первую помощь на месте, после чего бортом службы катастроф их доставили в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском.

«Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет», — подчеркнул глава региона.

Главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков уточнил, что у одного пострадавшего в реанимации ушиб грудной клетки, шок 2–3-й степени, тяжелая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас врачи проводят операцию, чтобы спасти ему ногу.

«Второй пациент тоже в реанимационном отделении, у него тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка», — рассказал он.

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Кисляков сообщил, что еще двое пострадавших находятся в больнице. У одного из них — легкие травмы и ушиб кисти. У четвертой пострадавшей — подозрения на закрытую черепно-мозговую травму.

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Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» 12 августа совершил жесткую посадку на воду Курильского озера, после чего затонул. Всего на борту вертолета находились 16 человек: три члена экипажа и 13 туристов.

Сотрудники Кроноцкого заповедника подошли на лодке к месту катастрофы. Им удалось спасти восемь человек. Солодов сообщил, что сейчас всем пассажирам оказывают необходимую психологическую помощь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в качестве возможной версии крушения рассматривается ошибка экипажа.

В региональном МЧС сообщили, что глубина затопления воздушного судна превышает 100 метров, в связи с чем из-за отсутствия необходимого оборудования водолазы не могут опуститься на дно Курильского озера.

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