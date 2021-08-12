Двух выживших при падении Ми-8 на Камчатке доставили в реанимацию

Фото: kamgov.ru

Двух выживших после падения вертолета Ми-8 на Курильском озере в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом сообщается на сайте губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

По его словам, из восьми спасенных двум оказали первую помощь на месте, после чего бортом службы катастроф их доставили в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском.

«Два человека доставлены в реанимацию. Опасения за их жизни у медиков нет», — подчеркнул глава региона.

Главный врач Камчатской краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков уточнил, что у одного пострадавшего в реанимации ушиб грудной клетки, шок 2–3-й степени, тяжелая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас врачи проводят операцию, чтобы спасти ему ногу.

«Второй пациент тоже в реанимационном отделении, у него тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка», — рассказал он.