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СК завел уголовное дело после крушения вертолета с туристами на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета МИ-8 на Камчатке.с туристами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»)», — сообщили в ведомстве.

В заповеднике на Камчатке разбился вертолет с туристами
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Пассажирский вертолет Ми-8

По данным следствия, крушение вертолета произошло около 10 часов местного времени (00:00 по мск). На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.

На месте происшествия работает следственная группа, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Кроме того, проверку после крушения вертолета начала Дальневосточная транспортная прокуратура.

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«Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — сообщили в ведомстве.

Согласно последним данным и. о. министра здравоохранения края Марины Волковой, девять из 16 человек, которые находились на борту самолета, остались в живых. Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется.

«РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя краевого минздрава уточнило, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В санавиации региона «Интерфаксу» передали, что среди найденных выживших — два члена экипажа.

Вертолет Ми-8 Камчатка туристы авикатастрофа
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Власти сообщили о девяти выживших после падения вертолета на Камчатке
Общество
Два человека погибли при крушении вертолета на Украине
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