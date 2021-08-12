СК завел уголовное дело после крушения вертолета с туристами на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета МИ-8 на Камчатке.с туристами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, крушение вертолета произошло около 10 часов местного времени (00:00 по мск). На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок.

На месте происшествия работает следственная группа, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий.