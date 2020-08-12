Дегтярев пообещал уволить и.о. министра транспорта за саботаж

По словам врио губернатора Хабаровского края, чиновник попытался «под шумок, в стопке» подсунуть ему на подпись распоряжение о переносе ремонта дороги, который не могут провести уже несколько лет, на следующий год

Максим Прохоров (Фото: Руслан Торубаров / khabkrai.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что, скорее всего, уволит исполняющего обязанности министра транспорта Максима Прохорова за саботаж. Ранее Прохоров, по словам врио, попытался обманом перенести ремонт дороги в одном из районов края на следующий год. Об этом Дегтярев сообщил в интервью радиостанции «Комсомольская правда — Хабаровск».

По словам Дегтярева, во время рабочей поездки он осмотрел трассу Новый Ургал — Чегдомын, которую «обещали построить уже все губернаторы», однако сделано ничего не было.

«Запросил данные по бюджету 2020 года — денег [на ремонт дороги] не заложено. Люди негодуют, [так как им] обещали. Даю прямое поручение взять [деньги] из резервного фонда, разделить на этапы, начать работы хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать. Люди не могут ездить, убивают собственный транспорт», — возмутился Дегтярев.

На следующий день Прохоров подтвердил, что работает над поручением, однако еще через день дал врио «под шумок, в стопке» распоряжение о переносе ремонта дороги на следующий год из-за его нецелесообразности.