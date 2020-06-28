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Пандемия коронавируса ,  
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Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». По его словам, некоторые в правительстве не поняли критерии, по которым производились выплаты медицинским работникам, из-за чего и возникли проблемы.

«Я бы здесь ничего не драматизировал, такое бывает. Ведь мы все люди, да? Я действительно сказал одно: думал так, как это должно быть организовано, и сказал так, как думал. Но некоторые коллеги не так поняли критерии, о которых я говорил», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что эту ситуацию нельзя назвать разгильдяйством со стороны властей, поскольку в правительстве ответственно отнеслись к своим обязанностям. «Просто люди по-другому поняли», — заключил он.

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медикам
Политика
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В апреле президент России распорядился на период с апреля по июнь установить дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Все эти выплаты освобождаются от НДФЛ. Так, врачам выплачивают 80 тыс. руб.; среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи — 50 тыс. руб.; младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых — 25 тыс. руб.

Однако в мае Путин раскритиковал чиновников за то, что далеко не везде медики получили президентские выплаты, несмотря на то что все необходимые средства для проведения выплат уже поступили в регионы. Позднее глава государства заявил, что более тщательная формулировка норм постановления правительства о выплатах работающим с больными с коронавирусной инфекцией медикам помогла бы избежать возникших проблем.

20 июня Путин предложил продлить выплаты до конца лета. Премьер-министр страны Михаил Мишустин 27 июня подписал постановление о продлении выплат медикам на два месяца — июль и август.

Теги: Владимир Путин, выплаты, проблемы, медицинские работники
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