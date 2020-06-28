Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». По его словам, некоторые в правительстве не поняли критерии, по которым производились выплаты медицинским работникам, из-за чего и возникли проблемы.

«Я бы здесь ничего не драматизировал, такое бывает. Ведь мы все люди, да? Я действительно сказал одно: думал так, как это должно быть организовано, и сказал так, как думал. Но некоторые коллеги не так поняли критерии, о которых я говорил», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что эту ситуацию нельзя назвать разгильдяйством со стороны властей, поскольку в правительстве ответственно отнеслись к своим обязанностям. «Просто люди по-другому поняли», — заключил он.

В апреле президент России распорядился на период с апреля по июнь установить дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Все эти выплаты освобождаются от НДФЛ. Так, врачам выплачивают 80 тыс. руб.; среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи — 50 тыс. руб.; младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых — 25 тыс. руб.