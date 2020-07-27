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Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год

Ранее предполагалось, что сотрудники Alphabet смогут вернуться в офисы в начале 2021 года.
Alphabet GOOGL $1 519,47 +0,88% Купить
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Почти все штатные сотрудникои Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года. Такое решение, как сообщает со ссылкой на источник в корпорации The Wall Street Journal (WSJ), принял глава Alphabet Сундар Пичаи.

На удаленный режим работы сотрудники Alphabet перешли после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В мае сообщалось, что желающим разрешат вернуться в офисы уже в июне или июле, а остальные смогут продолжать работу из дома до конца года. Однако теперь Пичаи счел прежние прогнозы по COVID-19 слишком оптимистичными, сообщает WSJ.

По данным издания, глава Alphabet принял решение о столь радикальном продлении дистанционного режима, чтобы облегчить жизнь сотрудникам с детьми, которые из-за неопределенности в этом вопросе не могли планировать их учебу. Кроме того, решение о продлении срока работы в удаленном формате даст возможность сотрудниками отказаться от продления дорогостоящей аренды и переехать туда, где снять жилье можно дешевле.

«Я надеюсь, что это поможет вам сбалансировать рабочие вопросы с заботой о себе и своих близких в течении следующих 12 месяцев», — цитирует WSJ записку Пичаи, которую тот, по данным издания, разослал сотрудникам Alphabet.

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WSJ отмечает, что решение о продлении дистанционного режима работы распространяется на офисы Alphabet и ее подразделений в США (в том числе на штаб-квартиру в Маунтин-Вью), Великобритании, Индии, Бразилии и т.д.

21 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.

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Источник: JHU
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Google, Alphabet, коронавирус
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