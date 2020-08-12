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Пандемия коронавируса ,  
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Гергиев подтвердил обнаружение COVID-19 у нескольких артистов Мариинки

Как минимум два артиста балета заразились коронавирусной инфекцией, сообщил Валерий Гергиев. В пресс-службе театра ранее заявили, что несколько артистов прошли тестирование на COVID-19 из-за ухудшения самочувствия
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель — директор театра Валерий Гергиев, передает ТАСС.

«У нас подтвержденных два-три [случая]», — сказал Гергиев.

«Четыре с половиной месяца мы держались очень, сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных [случаев], — добавил он. — «Мы сейчас как раз работаем над тем, что они пока на дому [лечились]».

В Большом и Мариинском театрах артистов отправили на карантин
Общество
Государственный академический Большой театр России, Москва

8 августа о том, что у нескольких человек в Мариинском театре выявили COVID-19, РБК рассказал на условиях анонимности артист балета. Число заболевших он не уточнил, но отметил, что они уходят на карантин. В пресс-службе театра РБК сообщили, что несколько артистов балетной труппы пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их отстранили от работы и направили на тестирование.

По словам источника РБК, близкого к театру, Мариинка распространила среди балетной труппы сообщение об отмене большинства занятий 8 августа, а также репетиций спектакля «Жизель» и всех сольных репетиций. 

Кроме того, коронавирусную инфекцию обнаружили у артистки Большого театра в Москве, из-за чего 59 актеров и пианистов отправили на карантин, рассказывал источник РБК.

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16 марта Минкультуры предписало подведомственным учреждениям приостановить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Это коснулось в том числе проведения экскурсий, концертов, заграничных командировок и гастролей коллективов. В связи с ограничениями на руках у россиян оказалось 7 млн заранее купленных билетов. При их возврате власти разрешили площадкам помимо денег выдавать ваучеры на ту же услугу, но уже на другую дату.

С 1 августа театрам в Москве разрешили возобновить работу, однако часть из них отказалась возобновить деятельность с этой даты. Директор Большого театра Владимир Урин заявил РБК, что театр собирается открыться с 15 сентября

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Мариинский театр, балет, Валерий Гергиев
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