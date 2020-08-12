Гергиев подтвердил обнаружение COVID-19 у нескольких артистов Мариинки

Как минимум два артиста балета заразились коронавирусной инфекцией, сообщил Валерий Гергиев. В пресс-службе театра ранее заявили, что несколько артистов прошли тестирование на COVID-19 из-за ухудшения самочувствия

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Несколько артистов балетной труппы Мариинского театра в Санкт-Петербурге сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель — директор театра Валерий Гергиев, передает ТАСС.

«У нас подтвержденных два-три [случая]», — сказал Гергиев.

«Четыре с половиной месяца мы держались очень, сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных [случаев], — добавил он. — «Мы сейчас как раз работаем над тем, что они пока на дому [лечились]».

8 августа о том, что у нескольких человек в Мариинском театре выявили COVID-19, РБК рассказал на условиях анонимности артист балета. Число заболевших он не уточнил, но отметил, что они уходят на карантин. В пресс-службе театра РБК сообщили, что несколько артистов балетной труппы пожаловались на ухудшение самочувствия, после чего их отстранили от работы и направили на тестирование.