В Большом и Мариинском театрах артистов отправили на карантин

Ранее директор Большого Владимир Урин заявил РБК, что театр собирается открыться с 15 сентября

Государственный академический Большой театр России, Москва (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Часть артистов Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге отправили на карантин по коронавирусу. Об этом РБК сообщили источники, близкие к театрам.

По данным собеседников, в Мариинском театре большое количество заболевших в труппе. При этом в театре активно шли репетиции и показывали спектакли. Из распространяемого среди балетной труппы Мариинки сообщения следует, что 8 августа отменяются большинство занятий. Также отменены репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр.

Согласно информации источников, близких к Большому театру, COVID-19 заболела одна артистка, из-за чего 59 человек (актеров и пианистов) по предписанию Роспотребнадзора отправили на карантин. Сам театр пока не открылся, но там активно шли репетиции.

Как сообщили РБК в пресс-службе Большого театра, у них действительно заболела артистка балета. «Пока ее результат мы не знаем. Все, кто с ней контактировал, тоже сдали анализы и находятся дома на карантине. А репетициями занимаются те, кто с ней не общался», — рассказали в театре.