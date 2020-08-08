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В Большом и Мариинском театрах артистов отправили на карантин

Ранее директор Большого Владимир Урин заявил РБК, что театр собирается открыться с 15 сентября
Государственный академический Большой театр России, Москва
Государственный академический Большой театр России, Москва (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Часть артистов Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге отправили на карантин по коронавирусу. Об этом РБК сообщили источники, близкие к театрам.

По данным собеседников, в Мариинском театре большое количество заболевших в труппе. При этом в театре активно шли репетиции и показывали спектакли. Из распространяемого среди балетной труппы Мариинки сообщения следует, что 8 августа отменяются большинство занятий. Также отменены репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр.

Согласно информации источников, близких к Большому театру, COVID-19 заболела одна артистка, из-за чего 59 человек (актеров и пианистов) по предписанию Роспотребнадзора отправили на карантин. Сам театр пока не открылся, но там активно шли репетиции.

Роспотребнадзор потребовал ходить на концерты и в театры только в масках
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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Как сообщили РБК в пресс-службе Большого театра, у них действительно заболела артистка балета. «Пока ее результат мы не знаем. Все, кто с ней контактировал, тоже сдали анализы и находятся дома на карантине. А репетициями занимаются те, кто с ней не общался», — рассказали в театре.

РБК направил запрос в пресс-службу Мариинского театра.

Московским театрам разрешили возобновить свою деятельность с 1 августа, однако часть из них отказалась начинать работу с этой даты. Директор Большого театра Владимир Урин заявил РБК, что театр собирается открыться с 15 сентября.

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Театры отказались открыться 1 августа
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Вид на Большой театр

Глава Директорской ложи театров Москвы и руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что с 1 августа они начнут восстанавливать репертуар и возобновят репетиции. В Театре наций сообщили о начале спектаклей с 3 сентября.

В качестве одной из причин отсрочки возобновления работы театров их руководство называло предписание Роспотребнадзора, в соответствии с которым зал можно наполнять только наполовину. Кроме того, ведомство предписало зрителям посещать театры и концерты только в медицинских масках.

Авторы: Михаил Котляр, Вячеслав Козлов, Любовь Порываева
Теги: театр, Москва, коронавирус, новости
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