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В ОАК рассказали о двух Superjet в воздухе над Подмосковьем

Одновременно с упавшим Superjet испытания прошел самолет модификации NEW
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Авиакатастрофа под Коломной произошла с самолетом Superjet, который находился в эксплуатации с 2014 года. Одновременно с этим успешно завершил испытания другой борт Superjet с импортозамещенными системами, заявили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По ее информации, упавший самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту. В то же время опытный самолет новой модификации проходил испытания в Жуковском и успешно приземлился на аэродроме Раменское.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

О падении самолета в Подмосковье стало известно днем 12 июля. По предварительной информации, на борту лайнера с номером RA-89049 были три члена экипажа — два пилота и штурман. Они погибли.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре подтвердили, что борт принадлежал ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

Следствие идет по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги
ОАК Superjet
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