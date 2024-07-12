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В ОАК назвали срок эксплуатации потерпевшего крушение Superjet

ОАК: упавший в Подмосковье Superjet находился в эксплуатации с 2014 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100 находился в эксплуатации с 2014 года, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Там заявили, что специалисты разработчика и производителя окажут содействие в расследовании крушения самолета.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Опытный самолет Superjet с импортозамещенными системами (модификация NEW) проходит испытания в Жуковском, подчеркнули в ОАК. Он только что завершил испытательный полет и успешно приземлился на аэродроме Раменское.

Днем 12 июля Superjet упал около деревни Апраксино под Коломной. В МЧС сообщали, что в результате падения борта в лесном массиве погибли три члена экипажа. Жертв среди населения нет.

Теги
Superjet Объединенная авиастроительная корпорация авиакатастрофа
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