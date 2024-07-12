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Общество ,  
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МЧС исключило жертвы среди населения при крушении Superjet

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Жертв среди населения при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ведомство уточнило, что самолет упал в лесном массиве. «В самолете находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли», — говорится в публикации.

Самолет упал около деревни Апраксино под Коломной. На борту не было пассажиров, только трое членов экипажа.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Как уточнил РБК источник, близкий к МЧС, Superjet с бортовым номером RA-89049 рейса GZP 9608 выполнял перегоночный рейс из аэропорта Третьяково (Луховицы, Московская область) во Внуково (Москва). Эксплуатант — ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». Из маршрута самолета на карте Flightradar24 следует, что перед падением самолет долгое время кружил в районе Воскресенска.

Теги
Коломна авиакатастрофа МЧС
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