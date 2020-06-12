Песков назвал Путина трудоголиком «в хорошем смысле слова»

Дмитрий Песков рассказал, что президент работает постоянно и как глава государства не может уходить на долгие выходные или отпуск

Дмитрий Песков и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин является трудоголиком, он постоянно находится на работе с ненормированным графиком. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время виртуального общения с участниками всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» в рамках приуроченной к Дню России акции «Я люблю Россию».

«Президент, в свою очередь, у нас, как вы знаете, он в хорошем смысле этого слова трудоголик. Он работает постоянно», — сказал Песков. Он отметил, что лидер страны в принципе не может «делать перерывов». «Он не может уйти, в полном смысле этого слова, ни на выходные, не может уйти в отпуск», — объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, из-за этого рабочий день помощников президента также ненормирован. «Мы иногда начинаем в 10 [утра], иногда ближе к 11, но заканчивается он [рабочий день] далеко за 9, 10, а то и 11 часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон», — уточнил пресс-секретарь.

В конце марта Песков заявил, что его не переводили на удаленный режим работы и он продолжает исполнять свои обязанности в обычном формате. С начала апреля из-за угрозы коронавируса Путин начал проводить совещания и рабочие встречи дистанционно.