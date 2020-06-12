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Песков назвал Путина трудоголиком «в хорошем смысле слова»

Дмитрий Песков рассказал, что президент работает постоянно и как глава государства не может уходить на долгие выходные или отпуск
Дмитрий Песков и Владимир Путин
Дмитрий Песков и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин является трудоголиком, он постоянно находится на работе с ненормированным графиком. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время виртуального общения с участниками всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» в рамках приуроченной к Дню России акции «Я люблю Россию».

«Президент, в свою очередь, у нас, как вы знаете, он в хорошем смысле этого слова трудоголик. Он работает постоянно», — сказал Песков. Он отметил, что лидер страны в принципе не может «делать перерывов». «Он не может уйти, в полном смысле этого слова, ни на выходные, не может уйти в отпуск», — объяснил представитель Кремля.

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По словам Пескова, из-за этого рабочий день помощников президента также ненормирован. «Мы иногда начинаем в 10 [утра], иногда ближе к 11, но заканчивается он [рабочий день] далеко за 9, 10, а то и 11 часов вечера. Когда мы в командировках, фактически работаем круглосуточно с небольшими перерывами на сон», — уточнил пресс-секретарь.

В конце марта Песков заявил, что его не переводили на удаленный режим работы и он продолжает исполнять свои обязанности в обычном формате. С начала апреля из-за угрозы коронавируса Путин начал проводить совещания и рабочие встречи дистанционно.

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В конце апреля представитель Кремля указал, что президент минимизировал очные встречи и соблюдает социальную дистанцию 1,5 м при общении с помощниками и посетителями, перед встречей с Путиным все визитеры обязательно проходят тестирование на коронавирус.

В начале мая Песков сообщил, что заразился коронавирусом, его госпитализировали. Он уточнил, что не виделся перед этим с президентом лично больше месяца. 25 мая Пескова выписали после прохождения лечения.

Автор: Громова Анна
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, «Юнармия»
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