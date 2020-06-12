Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе в Москве

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в День России вручил на Поклонной горе в Москве золотые медали Героев Труда, среди награжденных президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указе, подписанном президентом в конце апреля, перечислены пять человек, получивших звание Герой Труда. Помимо Рошаля, среди них управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых, тренер красноярского государственного «Регионального центра спортивной подготовки «Академия борьбы имени Д.Г.Миндиашвили» Дмитрий Миндиашвили, оператор поста управления публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» Моторин Александр и художественный руководитель московского Малого театра Соломин Юрий.

Материал дополняется.