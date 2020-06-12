СМИ узнали о докладе ООН о происхождении атаковавших Saudi Aramco ракет

В декабре 2019 года в ООН не могли доказать причастность Ирана к атаке беспилотников и ракет на объекты Saudi Aramco, которая произошла в сентябре прошлого года

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Крылатые ракеты, атаковавшие в сентябре 2019 года объекты Sauidi Aramco, были иранского происхождения. На это в докладе ООН указал генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш, сообщает Reuters со ссылкой на документ.

В декабре прошлого года глава ООН говорил, что не может подтвердить иранского происхождения ракет и беспилотников, устроивших нападение.

Беспилотники и крылатые ракет атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ночь 14 сентября 2019 года. Ответственность за нападение взяли на себя действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Однако позже в ООН заявили, что хуситы к атаке не причастны. При этом тогда организация утверждала, что не искала, кто именно совершил нападение, а лишь проверяла версию о хуситах.

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