СМИ узнали о докладе ООН о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco

Эксперты ООН усомнились, что у взявших на себя ответственность за атаку йеменских хуситов была возможность разработать такое оружие. Кроме того, версию о нападении из Йемена опровергает траектория полета дронов к нефтяным объектам

Несмотря на то, что хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на объекты Saudi Aramco в сентябре прошлого года, они не атаковали их. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретный доклад независимых экспертов Объединенных Наций, подготовленный для комитета по санкциям против Йемена в составе СБ ООН.

Участники расследования усомнились в том, что беспилотники, которые использовались при нападении на объекты Saudi Aramco, обладали необходимой дальностью полета, чтобы их можно было запустить с подконтрольных хуситам йеменских территорий. Кроме того, дроны направлялись к нефтяным объектам в Абкайке и Хурайсе с северо-запада и северо-востока, соответственно, а не юга, как этого следовало ожидать, если бы их запустили из Йемена.

Эксперты также подвергли сомнению, что такое «относительно сложное оружие было разработано и произведено в Йемене». Reuters отмечает, что перед специалистами ООН не стояло задачи определить, кто был ответственен за атаку — они только проверяли версию с хуситами. Как напоминает агентство, МИД Саудовской Аравии после инцидента с нефтяными объектами обещал, что Эр-Рияд объявит об ответных мерах после доклада ООН о произошедшем.

По данным Reuters, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, но с жесткими ограничениями: под удар не должны были попасть гражданские или американцы. Эр-Рияд и Вашингтон также возложили ответственность за атаку на Тегеран. Тем не менее, в ООН доказать причастность Ирана к нападению не смогли. Тегеран причастность к произошедшему отрицает.