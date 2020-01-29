Хуситы заявили об атаке дронами и ракетами объектов Saudi Aramco

Действующие на территории Йемена повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар с использованием дронов и ракет по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городе Джизан.

В заявлении командования хуситов, которое распространил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah, сообщается, что атаке, кроме объектов Saudi Aramco, подверглись аэропорты в городах Джизан и Абха, а также база ВВС Саудовской Аравии, расположенная на юго-западе королевства недалеко от города Хамис-Мушаит.

О результатах удара хуситы пообещали сообщить позднее. Saudi Aramco отказалась прокомментировать Reuters их заявление.

В ночь на 14 сентября 2019 года хуситы с помощью дронов атаковали два объекта государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Нападению в том числе подверглась станция по подготовке нефти в Абкайке мощностью 7 млн барр./сутки — саудовцы называют ее крупнейшей в мире. После инцидента Саудовская Аравия существенно сократила объем добычи нефти.