В ООН не смогли доказать причастность Ирана к нападению на Saudi Aramco

В ООН не смогли доказать причастность Ирана к нападению на Saudi Aramco

Организация Объединенных Наций (ООН) не смогла найти доказательства того, что Иран стоит за атакой на нефтяные объекты Saudi Aramco. Об этом говорится в докладе генсекретаря Антониу Гутерриша, имеющегося в распоряжении Bloomberg. Об этом же сообщает Reuters.

Отчет подготовлен для Совета Безопасности ООН. По словам Гутерриша, организация «не может самостоятельно подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные в этих атаках, имеют иранское происхождение и были переданы способом, противоречащим резолюциям ООН».

Согласно отчету, следователи изучили обломки оружия, которое применялось при нападении. Специалисты продолжат проводить исследования.

Атака на объекты нефтяной компании Saudi Aramco произошла в ночь на 14 сентября. В ней применялись дроны и крылатые ракеты. В результате нефтедобыча Саудовской Аравии значительно сократилась. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».