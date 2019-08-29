Коалиция сообщила об атаке хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии

Коалиция сообщила об атаке хуситов на аэропорт в Саудовской Аравии

Повстанцы-хуситы шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики, передает телеканал Sky News Arabia.

По данным коалиции, атака произошла вечером в среду, 28 августа. Аль-Малики добавил, что ведется расследование инцидента. В результате никто не пострадал.

Он также сообщал, что силы коалиции перехватили и уничтожили беспилотник, выпущенный хуситами из йеменского города Сана в сторону Саудовской Аравии.

Ранее в августе хуситы с помощью систем ПРО сбили в Йемене американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9. Они также атаковали нефтяное саудовское месторождение Шейба с помощью беспилотников.