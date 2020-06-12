Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.
Он отметил, что даже на пике эпидемии в Италии работали пищевая промышленность, сельское хозяйство и другие жизненно важные отрасли. Остальные ограничения начали сниматься после того, как число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в стране начало измеряться не тысячами, а сотнями. «Лично я думаю, что даже один случай — это слишком много, но очевидно, что вы не можете запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность. Так что это компромисс, который принимает в учет социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности». Поэтому, заключает вирусолог, план снятия карантинных ограничений, принятый в России, «может иметь смысл».
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
«Позитивный аспект в том, что местные власти имеют лучшее представление о ситуации на местах, о настроениях и нуждах людей. Они также лучше понимают, какова скорость передачи вируса в их регионе. Очень сложно принимать решения одновременно для всей страны, особенно для такой гигантской, как ваша». Он пояснил, что ситуация в разных регионах может различаться, и поэтому решения должны приниматься по каждому региону в отдельности.