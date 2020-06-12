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Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

При снятии ограничений нужно помнить, что нельзя «запереть людей дома» на многие месяцы, заявил РБК профессор университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти. Передача местным властям полномочий может быть целесообразна, считает он
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

Он отметил, что даже на пике эпидемии в Италии работали пищевая промышленность, сельское хозяйство и другие жизненно важные отрасли. Остальные ограничения начали сниматься после того, как число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в стране начало измеряться не тысячами, а сотнями. «Лично я думаю, что даже один случай — это слишком много, но очевидно, что вы не можете запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность. Так что это компромисс, который принимает в учет социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности». Поэтому, заключает вирусолог, план снятия карантинных ограничений, принятый в России, «может иметь смысл».

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Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.

«Позитивный аспект в том, что местные власти имеют лучшее представление о ситуации на местах, о настроениях и нуждах людей. Они также лучше понимают, какова скорость передачи вируса в их регионе. Очень сложно принимать решения одновременно для всей страны, особенно для такой гигантской, как ваша». Он пояснил, что ситуация в разных регионах может различаться, и поэтому решения должны приниматься по каждому региону в отдельности.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В начале апреля президент России Владимир Путин предоставил главам регионов дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, губернаторы сами смогли решить, в каком объеме вводить ограничительные меры, исходя из ситуации в регионе. По словам президента, такое решение было принято, так как в регионах очень разная эпидемиологическая обстановка. В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что эффективность решений губернаторов будет проанализирована.

Региональные власти, в соответствии с решением Кремля, сами определяют сроки снятия ограничений для различных отраслей. В Москве режим самоизоляции, пропускной режим и ограничения для некоторых предприятий бытовых услуг были отменены 9 июня. 16 и 23 июня поэтапно будут сняты ограничения для других секторов бизнеса.

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В интервью РБК вирусолог также подверг критике решение властей Швеции и Белоруссии не вводить жесткие карантинные ограничения на время эпидемии. Ранее, 3 июня, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что из-за отказа от карантина в стране погибло слишком много людей.

Также Крисанти в разговоре с РБК отметил, что снятие режима самоизоляции в Москве все же может оказаться поспешным решением. Он объяснил, что в российской столице остается высоким суточное число новых выявленных случаев заболевания. Российские вирусологи не согласились с этим мнением, указав на то, что в Москве за время эпидемии был накоплен достаточный резерв мест для больных и опыт лечения, для того чтобы приступить к снятию ограничений.

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Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В России на 11 июня выявлено более 502 тыс. случаев заражения коронавирусом. 6532 человека умерли. Страна занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заболевания, уступая США и Бразилии. Италия, которая на начальном этапе пандемии находилась на первом месте по числу выявленных больных, к июню, после спада распространения инфекции в стране, опустилась на седьмую строчку, по данным университета Джонса Хопкинса. В общей сложности в стране выявлено 235,7 тыс. случаев заражения.

Авторы: Роман Кирьянов, Георгий Тадтаев
Теги: карантин, самоизоляция, коронавирус
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