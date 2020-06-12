Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

При снятии ограничений нужно помнить, что нельзя «запереть людей дома» на многие месяцы, заявил РБК профессор университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти. Передача местным властям полномочий может быть целесообразна, считает он

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Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

Он отметил, что даже на пике эпидемии в Италии работали пищевая промышленность, сельское хозяйство и другие жизненно важные отрасли. Остальные ограничения начали сниматься после того, как число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в стране начало измеряться не тысячами, а сотнями. «Лично я думаю, что даже один случай — это слишком много, но очевидно, что вы не можете запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность. Так что это компромисс, который принимает в учет социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности». Поэтому, заключает вирусолог, план снятия карантинных ограничений, принятый в России, «может иметь смысл».

Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.

«Позитивный аспект в том, что местные власти имеют лучшее представление о ситуации на местах, о настроениях и нуждах людей. Они также лучше понимают, какова скорость передачи вируса в их регионе. Очень сложно принимать решения одновременно для всей страны, особенно для такой гигантской, как ваша». Он пояснил, что ситуация в разных регионах может различаться, и поэтому решения должны приниматься по каждому региону в отдельности.