Итальянский врач назвал не мудрой стратегию Швеции и Белоруссии по COVID

Стокгольм, Швеция (Фото: Henrik Montgomery / Reuters)

Решение Швеции и Белоруссии не вводить жесткие карантинные меры во время пандемии COVID-19 не было мудрым и нанесло этим странам большой ущерб. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

«Думаю, что это было поспешным решением для Швеции. Я думаю, что Швеция платит высокую цену за это решение. Там много человек умерли из-за вируса, а передача его не ослабевает. В качестве последствия этого решения соседние страны закрывают границы со Швецией», — заявил он.

Андреа Крисанти отдельно отметил, что в данный момент не существует научного доказательства того, что человек или же целая популяция могут достичь длительного устойчивого иммунитета к вирусу. «Я не думаю, что это было мудрым решением, и я думаю, что сейчас они свою позицию пересматривают», — заключил специалист.

3 июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что из-за отказа от карантина в стране погибло слишком много людей. В интервью «Шведскому радио» он заявил о том, что стране стоило бы пересмотреть свою политику и ввести более жесткие карантинные меры.



«Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире», — сказал Тегнелл.

5 июня в своем интервью РБК научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке рассказал, что соблюдение социальной дистанции и мытье рук являются достаточными мерами для остановки распространения коронавируса.

«Что касается остальных ограничений, то закрытие границ — это бесполезное занятие. Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — заявил он РБК.

Также Гизеке, как и многие другие его шведские коллеги, заявил о том, что население должно выработать «коллективный иммунитет» к болезни, для получения которого 60% должны переболеть коронавирусом.

Согласно официальным данным, по состоянию на 9 июня в Швеции заразились COVID-19 45 924 человека, скончались 4717.

Сходной стратегии борьбы с пандемией придерживались и власти Белоруссии. Страна не стала вводить жесткого карантина. 6 июня Александр Лукашенко положительно оценил это решение. В то же время, 25 мая президент заявил, что не исключает «второй волны» вируса в республике.

По информации Минздрава Белоруссии, на 8 июня в стране зарегистрированы 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на COVID-19, умерли 276 человек.