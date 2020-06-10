Итальянский врач назвал не мудрой стратегию Швеции и Белоруссии по COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 09 июн, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 09 июн, 14:14
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста Общество, 08:00 В 2019 году треть обвиняемых в организованной преступности были оправданы Общество, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:58 Как причиненные судебными приставами убытки взыскать с казны РФ: 7 кейсов Pro, 07:58 Прокуратура Нидерландов отвергла причастность Киева к крушению рейса MH17 Общество, 07:54 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 07:35 Автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов Финансы, 07:30 В Иркутской области назначили дату досрочных выборов губернатора Общество, 07:24 Совбез обвинил Запад в попытках «внести раскол» перед голосованием 1 июля Общество, 07:23 Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах Общество, 07:15 Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию Общество, 07:10 Итальянский врач назвал не мудрой стратегию Швеции и Белоруссии по COVID Общество, 07:00 Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах Бизнес, 07:00 Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 06:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Итальянский врач назвал не мудрой стратегию Швеции и Белоруссии по COVID

Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция (Фото: Henrik Montgomery / Reuters)

Решение Швеции и Белоруссии не вводить жесткие карантинные меры во время пандемии COVID-19 не было мудрым и нанесло этим странам большой ущерб. Об этом в разговоре с РБК заявил профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти.

«Думаю, что это было поспешным решением для Швеции. Я думаю, что Швеция платит высокую цену за это решение. Там много человек умерли из-за вируса, а передача его не ослабевает. В качестве последствия этого решения соседние страны закрывают границы со Швецией», — заявил он.

Как выглядит Москва после отмены пропускного режима. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Андреа Крисанти отдельно отметил, что в данный момент не существует научного доказательства того, что человек или же целая популяция могут достичь длительного устойчивого иммунитета к вирусу. «Я не думаю, что это было мудрым решением, и я думаю, что сейчас они свою позицию пересматривают», — заключил специалист.

Главный эпидемиолог Швеции заявил о гибельных ошибках в борьбе с COVID-19
Общество
Фото: Maxim Thore / Bildbyran / ZUMA / ТАСС

3 июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что из-за отказа от карантина в стране погибло слишком много людей. В интервью «Шведскому радио» он заявил о том, что стране стоило бы пересмотреть свою политику и ввести более жесткие карантинные меры.

«Если бы столкнулись с той же болезнью, зная о ней то, что мы знаем сегодня, думаю, что нам стоило бы сделать нечто среднее между тем, что было сделано в Швеции и в остальном мире», — сказал Тегнелл.

Народные умельцы: как жители стран третьего мира борются с COVID-19
Фотогалерея 

5 июня в своем интервью РБК научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке рассказал, что соблюдение социальной дистанции и мытье рук являются достаточными мерами для остановки распространения коронавируса.

«Что касается остальных ограничений, то закрытие границ — это бесполезное занятие. Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — заявил он РБК.

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
Политика

 

Также Гизеке, как и многие другие его шведские коллеги, заявил о том, что население должно выработать «коллективный иммунитет» к болезни, для получения которого 60% должны переболеть коронавирусом.

Согласно официальным данным, по состоянию на 9 июня в Швеции заразились COVID-19 45 924 человека, скончались 4717.

Сходной стратегии борьбы с пандемией придерживались и власти Белоруссии. Страна не стала вводить жесткого карантина. 6 июня Александр Лукашенко положительно оценил это решение. В то же время, 25 мая президент заявил, что не исключает «второй волны» вируса в республике.

По информации Минздрава Белоруссии, на 8 июня в стране зарегистрированы 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на COVID-19, умерли 276 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: коронавирус, Италия, Швеция, карантин, новости РБК
Материалы по теме
Главный эпидемиолог Швеции заявил о гибельных ошибках в борьбе с COVID-19
Общество
Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter