СМИ сообщили о «минировании» парков, стадионов и станций метро

В общей сложности «телефонные террористы» сообщили о бомбах на более чем 25 объектах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По данным источника агентства «РИА Новости» в экстренных службах столицы, в правоохранительные органы поступили сообщения о заложенных бомбах на 12 станциях метро. В частности, кинологи проверили станции «Медведково», «Коломенская», «Черкизовская». Отмечается, что на время проверки эвакуация пассажиров не производилась.

Кроме того, проверить из-за анонимных сообщений пришлось стадионы «ЦСКА Арена», «Парк Легенд», «Сапсан Арена», а также парк «ЗИЛАРТ», ВДНХ, сад «Эрмитаж», парк «Зарядье», указывает агентство ТАСС. Как отмечает «РИА Новости», «заминировали» в общей сложности 11 парков.

Пока нет информации, что в каком-либо из объектов действительно нашли взрывное устройство.

Официально в правоохранительных органах сообщения о минировании не комментируют.

Накануне депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал о том, что жители его страны «нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России». «Телефонный терроризм очень развит, потому что у нас идет противостояние с РФ», — заявил Геращенко.

В то же время депутат заявил, что и россияне «минируют» объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Изменения были внесены в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).