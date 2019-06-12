СМИ сообщили о «минировании» парков, стадионов и станций метро

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,56 -0,22 EUR Бирж. 73,14 -0,14 Brent 62,37 -0,81% USD Нал. 65,31 64,31 EUR Нал. 73,91 72,79 USD ЦБ 64,52 -0,28 EUR ЦБ 73,04 -0,17 EUR/USD 1,1329 +0,0012 BTC/USD Бирж. 8 015,40 +115,40 IMOEX 2 751,75 +0,33% RTSI 1 343,33 +0,57% DJIA 26 048,51 -0,05% Nasdaq 7 822,57 -0,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
AMD $40 (+24,42%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 64,52 (-0,28) Quote, 11 июн, 14:46
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 73,04 (-0,17) Quote, 11 июн, 14:46
Представитель Алибасова заявил о пропаже его кота Общество, 16:10 Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова Общество, 16:07 Борис Джонсон начал кампанию в борьбе за кресло премьера Великобритании Политика, 15:55 Telegram предупредил о возможных сбоях из-за хакерской атаки Общество, 15:50 УЕФА начал продажу билетов на чемпионат Европы 2020 года Спорт, 15:48 Несанкционированная акция в центре Москвы. Фоторепортаж Общество, 15:30  Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 15:22 СМИ сообщили о «минировании» парков, стадионов и станций метро Общество, 15:20 «Реал» провел презентацию нападающего сборной Сербии Луки Йовича Спорт, 15:14 Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве Общество, 14:28 ВФЛА рассмотрит вопрос об уходе первого вице-президента Андрея Сильнова Спорт, 14:18 Путин поздравил жителей страны с Днем России Политика, 14:15 Путин вручил премии за достижения в науке и культуре Общество, 14:12 Почему 78% детей не хотят заниматься бизнесом своих родителей Партнерский материал, 14:02
Общество ,  
0 
СМИ сообщили о «минировании» парков, стадионов и станций метро
В общей сложности «телефонные террористы» сообщили о бомбах на более чем 25 объектах
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По данным источника агентства «РИА Новости» в экстренных службах столицы, в правоохранительные органы поступили сообщения о заложенных бомбах на 12 станциях метро. В частности, кинологи проверили станции «Медведково», «Коломенская», «Черкизовская». Отмечается, что на время проверки эвакуация пассажиров не производилась.

Кроме того, проверить из-за анонимных сообщений пришлось стадионы «ЦСКА Арена», «Парк Легенд», «Сапсан Арена», а также парк «ЗИЛАРТ», ВДНХ, сад «Эрмитаж», парк «Зарядье», указывает агентство ТАСС. Как отмечает «РИА Новости», «заминировали» в общей сложности 11 парков.

Пока нет информации, что в каком-либо из объектов действительно нашли взрывное устройство.

Общество
Неизвестные сообщили о минировании храма Христа Спасителя и Мавзолея

Официально в правоохранительных органах сообщения о минировании не комментируют.

Накануне депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал о том, что жители его страны «нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России». «Телефонный терроризм очень развит, потому что у нас идет противостояние с РФ», — заявил Геращенко.

В то же время депутат заявил, что и россияне «минируют» объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Изменения были внесены в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Автор: Артем Филипенок
Теги: телефонный терроризм
Материалы по теме
На Украине в полицию поступило сообщение о минировании Ровенской АЭС
Общество
В результате новой волны «минирований» в Москве проверили 250 объектов
Общество
СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter