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Депутат Рады признал факт лжеминирования украинцами

Жители Украины нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с РФ, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки», — сказал украинский парламентарий.

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В России ежегодно фиксируются ложные сообщения о минированиях от анонимных источников. Всплеск таких звонков пришелся на 2017 год. Как ранее заявлял директор ФСБ Александр Бортников, по итогам года ущерб от ложных звонков о минировании объектов в России составил более 300 млн руб. Тогда же президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Изменения были внесены в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Теги: Антон Геращенко, телефонный терроризм, украинцы, звонки о минировании
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