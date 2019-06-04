СМИ сообщили о проверке «Останкино» из-за сообщения о минировании

В телецентре «Останкино» начали проверку в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, а также агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что к зданию направились кинологи.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что информация о проверке телецентра не поступала. Руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров в разговоре с РБК отказался от комментариев.

В конце мая неизвестный заявил о бомбе в «Останкино». Кинологи проверили здание, однако информация не подтвердилась. Эвакуацию сотрудников телецентра при этом не проводили.Еще одно сообщение об угрозе взрыва в «Останкино» поступило в марте. Тогда эвакуацию также не проводили, бомбу не обнаружили.