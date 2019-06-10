На Украине в полицию поступило сообщение о минировании Ровенской АЭС

На Украине в полицию поступило сообщение о минировании Ровенской АЭС

Украинская полиция проверяет информацию о минировании Ровенской атомной электростанции (РАЭС), сообщается на сайте областного управления Национальной полиции страны.

«В полицию в 11:20 поступило сообщение о минировании Ровенской АЭС», — говорится в сообщении.

Ранее, в 10:55, о поступлении аналогичного сообщения заявил помощник ректора Ровенского государственного гуманитарного университета. В настоящий момент около вуза на улице Степана Бандеры работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и экстренные службы.

В мае после сообщения о минировании украинские правоохранители проверяли территорию аэропорта Жуляны в окрестностях Киева. Проверки проводились также в нескольких киевских супермаркетах. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.