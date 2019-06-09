Неизвестные сообщили о «минировании» Храма Христа Спасителя и Мавзолея

В воскресенье, 9 июня, анонимные сообщения о «минировании» поступили в 16 объектов в Москве, включая Останкинскую башню, Храм Христа Спасителя и Мавзолей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб столицы. Информацию подтверждает источник ТАСС в правоохранительных органах, не уточняя точное число зданий.

По данным агентств, во всех объектах работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками. Данные об угрозе взрыва на Красной площади не подтвердились, уточняет ТАСС.

В начале июня в Москве также прошла волна сообщений о «минировании» — за два дня были проверены более 250 объектов, в том числе телецентр «Останкино», здание Госдумы, МИА «Россия сегодня» и несколько отелей. Угроза взрывов не подтвердилась.