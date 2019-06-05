В результате новой волны «минирований» в Москве проверили 250 объектов

В среду, 5 июня, неизвестные «заминировали» более 50 объектов в Москве. Среди них оказалось здание Госдумы, а также ТЦ «Охотный ряд», отели Akvarel и Savoy, сообщал «Интерфакс». 4 июня также были «заминированы» более 200 объектов, злоумышленники сообщали об угрозе взрывов через интернет. В частности, под угрозой оказались здание Госдумы, телецентр «Останкино» и МИА «Россия сегодня». Один из сотрудников информагентства рассказал РБК, что «все агентство выгнали из здания и отправили домой». Другой собеседник РБК сообщил, что его не пустили в здание агентства, оно оцеплено полицией. Специалисты ЦСН вневедомственной охраны Росгвардии и кинологи не обнаружили в здании взрывного устройства.

В отеле Savoy РБК рассказали, что сообщение об угрозе взрыва поступило по электронной почте. Специалисты проверили гостиницы, опасных предметов и объектов не обнаружили, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Кроме того, был «заминирован» торговый центр Columbus. Из здания эвакуировали 3,5 тыс. человек. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая волна «минирований» прокатилась по России в январе 2019 года. Злоумышленники сообщали о взрывных устройствах в торговых центрах, школах, больницах и административных зданиях по всей стране.

В ноябре 2018 года произошел очередной всплеск активности телефонных террористов. Российские спецслужбы связывали это с обострением российско-украинских отношений после инцидента в Керченском проливе. Силовики придерживались версии, что звонки поступали с территории Украины.

Похожая ситуация наблюдалась и в 2017 году. Тогда волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае специалисты оперативных служб не обнаружили в зданиях опасных объектов.