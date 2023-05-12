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Алла Пугачева уехала из России

Помощница Елена Чупракова: Алла Пугачева уехала из России
Певица уехала 7 мая — на следующий день после церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным. В 2022 году Пугачева уехала в Израиль
Певица Алла Пугачева (справа) во время церемонии прощания с Валентином Юдашкиным
Певица Алла Пугачева (справа) во время церемонии прощания с Валентином Юдашкиным (Фото: Полина Богомолова / ТАСС)

Певица Алла Пугачева уехала из России после приезда на похороны модельера Валентина Юдашкина, сообщила РБК ее помощница Елена Чупракова.

По словам Чупраковой, Пугачева уехала 7 мая.

Ранее об этом помощница певицы сообщала в переписке с актрисой Яной Поплавской, которая критиковала Аллу Пугачеву. «Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой», — приводил Starhit цитату помощницы певицы.

После начала спецоперации на Украине Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом) с детьми уехали в Израиль. В августе прошлого года певица ненадолго приезжала в Россию.

После того как Галкина признали иноагентом, Пугачева выступила в поддержку супруга. Она заявила, что солидарна с мужем, которого считает порядочным человеком и патриотом России, и попросила внести в реестр иностранных агентов и себя. Критикам певица ответила, что они «были холопами, а стали рабами».

В октябре 2022 года Пугачева подтвердила, что находится в Израиле. В ноябре она подала заявку на закрытие своей последней работавшей в России компании.

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В Россию певица ненадолго вернулась в начале мая. Она прилетела, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Кутюрье с 2016 года боролся с онкологическим заболеванием. Он умер 2 мая на 60-м году жизни.

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