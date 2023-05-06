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Кто пришел проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Фоторепортаж

На Троекуровском кладбище прошло прощание с Валентином Юдашкиным. Модельер умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Среди пришедших на похороны была Алла Пугачева, которая прилетела в Россию несколько дней назад. Кто еще пришел проститься с Юдашкиным — в фоторепортаже РБК.

Как складывалась жизнь и карьера Валентина Юдашкина — читайте в этой подборке РБК
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Певица Алла Пугачева и дизайнер Игорь Гуляев. Певица Алла Пугачева прилетела в Москву 3 мая из Израиля, где она жила с семьей после начала военной операции
Фото: Полина Богомолова / ТАСС

Певица Алла Пугачева и дизайнер Игорь Гуляев.

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву 3 мая из Израиля, где она жила с семьей после начала военной операции

Стилист, шоумен Сергей Зверев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Стилист, шоумен Сергей Зверев

Телеведущая Эвелина Хромченко
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телеведущая Эвелина Хромченко

Артистка Клара Новикова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Артистка Клара Новикова

Артист Владимир Винокур
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Артист Владимир Винокур

Коллекционер Лариса Леонтьефф
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Коллекционер Лариса Леонтьефф

Певец Дмитрий Маликов с женой Еленой
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певец Дмитрий Маликов с женой Еленой

Певец Олег Газманов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певец Олег Газманов

Художник Никас Сафронов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Художник Никас Сафронов

Певец и композитор Аркадий Укупник
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певец и композитор Аркадий Укупник

Адвокат Анатолий Кучерена
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Адвокат Анатолий Кучерена

Певец Александр Розенбаум
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певец Александр Розенбаум

Певец Николай Басков
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певец Николай Басков

Актер, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Актер, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков

Телеведущая Елена Север с сыном Юрием
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Телеведущая Елена Север с сыном Юрием

Певица Надежда Бабкина
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Певица Надежда Бабкина

Искусствовед Елена Церетели и художник, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели (справа)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Искусствовед Елена Церетели и художник, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели (справа)

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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков
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