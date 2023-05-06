Кто пришел проститься с модельером Валентином Юдашкиным. Фоторепортаж
На Троекуровском кладбище прошло прощание с Валентином Юдашкиным. Модельер умер 2 мая, ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Среди пришедших на похороны была Алла Пугачева, которая прилетела в Россию несколько дней назад. Кто еще пришел проститься с Юдашкиным — в фоторепортаже РБК.
Как складывалась жизнь и карьера Валентина Юдашкина — читайте в этой подборке РБК
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Певица Алла Пугачева и дизайнер Игорь Гуляев.
Певица Алла Пугачева прилетела в Москву 3 мая из Израиля, где она жила с семьей после начала военной операции
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